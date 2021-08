305.773 vacinas contra a covid-19 administradas na Região em sete meses

Entre 31 de Dezembro de 2020 e o passado dia 1 de Agosto foram administradas na Região Autónoma da Madeira 305.773 vacinas contra a covid-19, informa o boletim da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil.

"As pessoas vacinadas integram os grupos prioritários definidos no Plano Regional de Vacinação contra a covid-19 na RAM, de acordo com a alocação das vacinas à região", reforça o boletim.

"Do número total de vacinas administradas (305 773), 176 403 correspondem a administração da primeira dose e 141 848 doses correspondem à vacinação completa. Isto significa que 56% da população residente tem já a vacinação completa e 69% vacinação iniciada", acrescenta.

Na semana em análise, foram administradas 19 133 vacinas, das quais 8745 foram primeiras doses e 13 623 doses correspondente a vacinação completa.

Para esta semana será dada continuidade com a vacinação contra a covid-19, por toda a região, com destaque para as duas iniciativas “Open Day” dedicada à vacinação dos jovens com idades entre os 12 e os 17 anos no Centro de Vacinação do Funchal, nos dias 04 e 06 de agosto.