Encontrado turista que se perdeu na serra

O homem que se perdeu na serra, na tarde desta segunda-feira, no Jardim da Serra, em Câmara de Lobos, foi encontrado.

O turista foi localizado ontem pela Polícia Florestal. Uma equipa de oito elementos dos Bombeiros de Câmara de Lobos também seguiram para o local, com duas viaturas mas, de acordo com o que apurou o DIÁRIO, o turista foi apeado ao início de uma vereda no local, aparentemente sem ferimentos. Não foi necessário transportar o homem para uma unidade hospitalar.

As operações de resgate foram dadas por concluídas pelas 23 horas.