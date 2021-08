Madeira entre as melhores ilhas para férias activas

O motor de pesquisa de viagens momondo.pt revela esta terça-feira a classificação das melhores ilhas para fazer férias na Europa e a Madeira ocupa a 8.ª posição na subcategoria de melhores ilhas para férias activas. De acordo com a momondo, a Madeira oferece um vasto número de trilhos variados e é escolha certeira para os amantes do ar livre mais corajosos.

A lista de ilhas para férias activas do motor incluiu países tão diversos como a Islândia, França e Itália, mas foi Tenerife, na Espanha, que conquistou o topo com as paisagens naturais e trilhos cativantes.

Já na categoria principal, a de melhores ilhas para férias na Europa, Creta, na Grécia, é a grande vencedora.

Para esta classificação, a momondo recolheu dados de 70 ilhas europeias com base em sete categorias: clima, acessibilidade de voos, preços (de hotéis, aluguer de carros, restaurantes, comida local e transportes), coisas para fazer, adequação a crianças, segurança relativa à COVID-19 e sustentabilidade. De seguida, estas categorias foram avaliadas em 19 sub-fatores para determinar que ilhas ofereciam a turistas a melhor experiência e mais adaptada às necessidades dos viajantes, incluindo as melhores férias para famílias, os destinos mais económicos, os favoritos em época baixa e férias em reclusão.

As cinco melhores ilhas para férias na Europa:

Creta, Grécia Tenerife, Espanha Chipre Lanzarote, Espanha Grã Canária, Espanha

Com óptimas temperaturas em época alta, praias arenosas e sustentáveis, bem como preços razoáveis para hotéis, restaurantes, comida e transportes, Creta ofuscou a concorrência. Tenerife ficou em segundo lugar com grandes temperaturas, preços de hotel baratos e um número surpreendente de trilhos naturais para viajantes ao ar livre. Chipre vem em terceiro lugar, com boas pontuações em todos os factores, incluindo bom tempo e abundância de paisagens a explorar.

Os vencedores das subcategorias na classificação das ilhas europeias da momondo incluem:

As melhores ilhas para fugir de tudo

Para quem quer fugir das multidões, a baixa densidade populacional da ilha de Hiiumaa e popularidade comparativamente baixa fazem dela o destino perfeito para desfrutar de uma escapadinha e aproveitar a vista num ambiente reservado. As ilhas de Lewis e Harris, na Escócia, entram aqui em segundo lugar, seguidas pelas Lofoten, na Noruega. A localização geográfica dos Açores, no meio do Atlântico, com a baixa densidade populacional, criam uma oportunidade única de reclusão, especialmente em ilhas como o Pico, Flores e São Jorge.

As melhores ilhas para férias em época baixa

As ilhas Canárias são perfeitas para uma escapadinha em época baixa, principalmente devido ao clima fantástico que se mantém todo o ano. Para quem procurar sol no inverno, Chipre e as ilhas gregas receberam pontuações altas pelo tempo quente e seco em época baixa. A Madeira tem um clima agradavelmente ameno durante todo o ano e um nível médio de precipitação que a torna um local perfeito para viajar em qualquer altura.

As melhores ilhas para férias económicas

A ilha de Bozcaada, na Turquia, ocupa o lugar cimeiro para umas férias com orçamento limitado, devido ao custo relativamente baixo de coisas como preços de hotel, compras locais e transportes. As ilhas portuguesas ocupam quase metade do TOP 10. A Terceira, São Miguel, Madeira e Santa Maria oferecem aos viajantes a oportunidade de desfrutar das férias ao máximo com menos gastos.

As melhores ilhas para férias activas

A lista de ilhas para férias activas incluiu países tão diversos como a Islândia, França e Itália, mas foi Tenerife, na Espanha, que conquistou o topo com as paisagens naturais e trilhos cativantes. A Madeira, com um grande número de trilhos variados, é uma ótima escolha para os amantes do ar livre mais intrépidos, o que a põe em 8.º lugar.

As melhores ilhas para férias na praia

Embora haja várias ilhas europeias com praias incríveis, Creta é a vendedora por causa das temperaturas em época alta, praias arenosas com bandeira azul e baixos níveis de precipitação.

As melhores ilhas para famílias com crianças

A grande vencedora da classificação também conquista o primeiro lugar na categoria de ilhas para férias em família, dado o grande número de parques de diversões, hotéis à beira-mar e praias arenosas. Sardenha, em Itália, e Chipre arrebanharam o segundo e terceiro lugares.

Para ver as classificações das ilhas europeias em detalhe, visite momondo.pt/c/best-european-islands.