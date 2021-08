“Temos todas as condições para vencer as autárquicas”, afirma José Prada

Cumpridos os formalismos relativos à entrega das Listas das Candidaturas às próximas Autárquicas – cujo prazo terminou ontem, dia 2 de Agosto – o secretário-geral do PSD/M, José Prada, garante que o PSD/Madeira se apresenta a este acto eleitoral com humildade, mas, também, confiante na vitória a 26 de Setembro. Uma vitória que, conforme sublinha, “é fundamental para que a Região entre numa nova fase de desenvolvimento”, alargada a todos os seus concelhos e freguesias, muitos dos quais hoje, governados pela oposição, carecem de novas respostas e soluções que fazem parte, precisamente, da estratégia preconizada pelo seu partido.

“Temos equipa, temos projecto e temos todas as condições para vencer as próximas Eleições Autárquicas”, reforça o Secretário-geral que, a este propósito, faz questão de reiterar, neste dia e após a formalização de todas as Listas aos diversos órgãos locais, o seu reconhecimento a todos os que se associaram a estas candidaturas e quiseram fazer parte, desde a primeira hora, de um projeto que visa, essencialmente, o melhor para todos os madeirenses e porto-Santenses.

“Juntos, temos todas as condições para alcançar a vitória a 26 de Setembro. Mas temos, antes e desde já, que fazer valer cada uma das nossas candidaturas e propostas junto da nossa população, em cada concelho, em cada freguesia e em cada localidade, aproveitando todos os momentos e meios ao nosso dispor para transmitirmos a nossa mensagem e reforçamos a nossa confiança”, vinca José Prada, admitindo que os próximos tempos serão de intenso trabalho, a todos os níveis e em todos os municípios, de modo a afirmar a estratégia que é defendida e a esclarecer, devidamente, os eleitores.

“Em consciência, com humildade e, sempre, ao lado do nosso povo, temos um importante caminho a fazer neste momento rumo à vitória que queremos alcançar, em nome da Região e de toda a nossa população. Estamos certos de que, mais uma vez, faremos a nossa parte, reforçaremos as nossas ideias e prepararemos, juntos, ao lado dos nossos Militantes e daqueles que se identificam com o nosso projeto, as melhores soluções para o futuro”, remata o secretário-geral, que apela, mais uma vez e nesta fase crucial, à união e mobilização para mais este desafio eleitoral.