Pedro Calado vai requalificar os jardins do Almirante Reis

O cabeça-de-lista da Coligação 'Funchal Sempre à Frente', acompanhado por alguns elementos da sua equipa, visitou os jardins do Almirante Reis e não gostou do que viu.

Constatamos que estes jardins, que são de usufruto da população, estão degradados e ao abandono, porque não têm qualquer utilização”. Pedro Calado

Perante este cenário, compromete-se com a população do Funchal em fazer a requalificação de toda esta zona verde, com uma acessibilidade próxima do mar.

O projecto consiste na disponibilização de mais equipamentos desportivos, mais iluminação e um parque de estacionamento.

Primeiro, há que criar uma zona de doca de estacionamento para as viaturas que dão apoio aos estabelecimentos comerciais e à restauração, não sacrificando a via publica com trânsito. Depois, nas zonas de jardins e de usufruto dos equipamentos que já existem para a prática da actividade física, queremos ainda fazer a integração da zona de skate com mais equipamentos, criar um parque de Padel e um novo circuito de manutenção física, onde a população mais jovem possa interagir com os pais e com a população idosa”. Pedro Calado

O candidato refere que o objectivo deste novo enquadramento paisagístico é trazer mais pessoas para o centro da cidade. O aproveitamento dos jardins permite que toda esta zona seja utilizada durante 24 horas, sendo um espaço onde as famílias podem conviver e para onde podem também levar os seus animais de estimação. Aumentar a iluminação pública naquela zona é outro dos propósitos, garantindo assim maior segurança à população que frequenta aquele espaço, protegendo de igual forma todo o comércio do Funchal.