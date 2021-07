Sete doentes transportados em sete dias pela Força Aérea

Na última semana, decorrida entre 19 e 25 de Julho, a Força Aérea transportou sete doentes urgentes entre as ilhas do Porto Santo e da Madeira.

A estas sete missões da semana que passou juntam-se outras duas, decorridas nas 24 horas de ontem. Durante a noite e manhã de segunda-feira, 26 de Julho, o EH-101 Merlin, da Esquadra 751, ‘Plumas’, efectuou o transporte de dois doentes que necessitavam de assistência médica urgente, entre o Porto Santo e a Madeira.

A Força Aérea transportou, na última semana, 18 doentes entre as ilhas do Arquipélago dos Açores, do Arquipélago da Madeira e no Continente. Os 18 doentes foram transportados num total de 16 missões, oito das quais nos Açores, uma no Continente, e as já referidas sete efectuadas na Madeira.

Nesse período, o C-295M efectuou um transporte de órgãos para transplante em território nacional. Foram, ainda, realizadas sete missões de apoio a combate a incêndios, que contabilizaram cerca de 27 horas de voo. Nas missões de estiveram envolvidas as Esquadras 502 – “Elefantes”, 552 – “Zangões” e 751 – “Pumas”.