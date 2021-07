Madeira vai antecipar segunda dose da vacina contra a covid-19

O director regional da Saúde, Herberto de Jesus, comentou o tema que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO: "Região com a pior taxa de vacinação do País".

Região com a pior taxa de vacinação do País Líder da ‘task force’ nacional garante que não é por falta de vacinas que a Madeira está atrasada no processo de imunização. Director regional de Saúde assume que os mais novos estão a mostrar resistência: “Mais importante do que as férias é estar vacinado”.

O responsável ressalva que "a Madeira não está em último lugar", encontrando-se à frente das regiões dos Açores e Lisboa e Vale do Tejo, no que toca à primeira dose da vacina.

Ainda assim, Herberto Jesus reconhece que o atraso surge mesmo quando falamos da vacinação completa . Isto porque muitas pessoas, sobretudo na faixa etária entre os 30 e os 40 anos, recusam-se a ser vacinadas e/ou ser vacinadas com determinada vacina, explica.

Assim, por forma a aumentar a vacinação completa, a Madeira vai antecipar a administração da segunda dose das vacinas, à semelhança do que aconteceu no continente.

Este problema que hoje surgiu para a semana já não existe, porque nós vamos fazer o que o continente fez, antecipar as segundas doses para aumentar a vacinação completa.

O director regional de saúde considera ainda que "o título de hoje do DIÁRIO chama a atenção para a cidadania" e deixa um apelo à população:

Temos recursos humanos, temos vacinas, só falta o cidadão chegar-se à frente. Não nos serve de nada ter vacinas se as pessoas não são vacinadas. As vacinas são todas iguais, se forem chamados compareçam.

Herberto Jesus faz também questão de explicar o entendemos por eficácia das vacinas.

Quando se faz um estudo das vacinas, habitualmente numa população pequena, chega-se a um determinado valor de eficácia, mas essa eficácia é ambiente controlado. O que acontece com as vacinas é que, tal como na maior parte dos medicamentos, quando se aplica no mundo real as eficácias são todas semelhantes. Não podemos dar-nos ao luxo de chegarmos a um sítio e dizer que queremos a vacina mais eficaz. Isso não existe.

A título de exemplo refere ainda que, pese embora os esforços das autoridade de saúde regionais em acelerar o processo de vacinação contra a covid-19, apenas "quatro a cinco pessoas estavam esta manhã no 'Open Day em Câmara de Lobos".

Open days de vacinação prosseguem hoje em Câmara de Lobos A Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil dá hoje seguimento ao ciclo de três dias de 'open days' de vacinação contra a covid-19 com a vacina da AstraZeneca.

Pode confirmar os dados no Boletim da Vacinação da Direcção Geral de Saúde: