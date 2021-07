Região já administrou mais de 286 mil vacinas contra a covid-19

Desde o dia 31 de Dezembro de 2020 e até 25 de Julho (domingo) foram administradas na Região Autónoma da Madeira 286.507 vacinas contra a covid-19.

De acordo com a secretaria regional de Saúde e Protecção Civil, do número total de vacinas administradas, 158.306 correspondem a administração da primeira dose e 128.201 doses que correspondem à vacinação completa. Isto significa que 50% da população residente completou o esquema de vacinação e 62% tem uma dose da vacina.

Conforme o DIÁRIO já havia noticiado, esta semana será dada continuidade à vacinação contra a covid-19 por toda a Região, com destaque para as três iniciativas 'Open Day' dedicados à vacina da AstraZeneca, nos dias 27, 28 e 29 de Julho, no Funchal, Câmara de Lobos e Santa Cruz, respectivamente.