Bombeiros e Polícia procuram turista perdido na serra

Um homem, ao que tudo indica turista perdeu-se esta tarde na serra, na zona do Jardim da Serra, em Câmara de Lobos.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que juntamente com a Polícia Florestal iniciaram as buscas. Ao todo estão cinco elementos dos bombeiros da corporação de Câmara de Lobos e ainda dois guardas florestais.

Segundo apurou o DIÁRIO o indivíduo terá suspeitas de um entorse no tornozelo homem, o que fez com que pedisse auxílio.

Refira-se que tal como o nosso matutino noticiou, também no último sábado os bombeiros estiveram a procurar um cidadão que se perdeu na zona do Paul da Serra. O cidadão de nacionalidade portuguesa estava a percorrer um trilho quando percebeu que não conseguia sair do mesmo.

O caminhante viria a ser localizados pelas 2 horas deste domingo, com alguns arranhões, mas sem outros problemas de saúde. Foi encaminhado para a estrada e não necessitou de assistência médica.