Albuquerque concorda com corte geral das árvores do Largo do Monte

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque é favorável ao corte geral dos plátanos no Largo do Monte “não é uma questão política mas de bom senso e de responsabilidade”.

O governante aproveitou para criticar a “publicidade”, a “retórica”, “tanta peritagem e o que se constata é que o grupo de jovens escoteiros escaparam com vida por milagre”.

“Se as árvores estão doentes têm de cortar e substituir por outras novas”, afastando o perigo num local visitado por “milhares e milhares de pessoas”, reagiu o chefe do Executivo madeirense à margem de uma visita ao Socalco, unidade de alojamento rural localizada na Calheta, um projecto do chefe de cozinha Octávio Freitas.

O Socalco Nature Calheta é uma unidade de agroturismo, localizada na Calheta, representa um investimento superior a 2,5 milhões de euros.