Centenas de madeirenses e turistas nas serras em dia de recorde de temperatura

Pese embora as temperaturas elevadas que se fazem sentir nas regiões montanhosas e a interdição de utilização das zonas de lazer em espaço florestal (estruturas com braseiros/churrasqueiras), são muitos os madeirenses e turistas que não dispensaram um passeio pela montanha.

Na zona do Rabaçal, onde se podem encontrar alguns dos mais emblemáticos trilhos que percorrem a floresta Laurissilva, em grupos organizados ou individualmente, centenas de pessoas aproveitam este domingo para passear.

As muitas viaturas estacionadas junto do principal acesso à antiga casa de abrigo do Rabaçal, onde agora funciona uma unidade de alojamento e um restaurante, deixam perceber o número de caminheiros que por ali andam.