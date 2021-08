Preocupação com a noite do Porto Santo

As condições em que decorre a noite do Porto Santo estão a levantar preocupações, também em que dela participa.

De entre os relatos, que nos têm chegado, destaque para um que dá conta da existência de alguns espaços - bares, no centro da cidade, em que não está a acontecer o uso de máscara, tanto no exterior como no interior, e em que o consumo tem acontecido de pé, além de não haver qualquer distanciamento físico entre as muitas pessoas.

Os relatos dão conta, igualmente, de tolerância em excesso, por parte das autoridades presentes. Actuam, mas de forma, por alguns dos presentes, considerada insuficiente a imporem o cumprimento das normas em vigor.

Ontem foi registado mais um caso positivo de infecção por Covid-19, na ilha.