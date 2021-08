Exposição ‘Espinhos e Acúleos’ já teve mais de uma centena de visitantes

‘Espinhos e Acúleos’ é o nome da mais recente exposição de Martinho Mendes, que mostra diversas referências e testemunhos da cultura material e artística existentes entre dois museus da tutela da Câmara Municipal do Funchal, nomeadamente o Museu Henrique e Francisco Franco (MHFF) e o Museu A Cidade do Açúcar (MACA). A exposição está patente desde 11 de Junho, tendo contado, até ao momento, com a presença de mais de uma centena de visitantes, nestes dois núcleos museológicos.

Através do ciclo de exposições denominado por ‘Partilhas Francas’ que Martinho Mendes, criador artístico que coordena o serviço educativo do Museu de Arte Sacra do Funchal onde exerce funções técnico-pedagógicas no Serviço Educativo e de programação cultural e curadoria na mesma instituição e Galeria dos Prazeres, apresenta um conjunto de elementos artísticos e documentais que visam valorizar e, ao mesmo tempo, divulgar o património museológico da cidade do Funchal.

O ponto de partido adoptado por Martinho Mendes foi o de visitar a reserva do MHFF e eleger duas pinturas de Henrique Franco, ‘Bordando no jardim e Jardim’, ambas de 1918, que há muito não eram expostas ao público. A partir delas há um trabalho de deslocação e desconstrução permanentes que orienta um conjunto de possibilidades de diálogo/confronto entre os acervos expostos e os objectos que o artista introduz estrategicamente no circuito expositivo dos dois espaços museológicos.

Esta teia de entrecruzar trabalhos dos diferentes espaços museológicos fez com que viesse, por exemplo, do núcleo museológico da Cidade do Açúcar uma fotografia documental que tem a ver com as escavações dos anos 80 feitas em torno daquele sítio arqueológico. É uma imagem que eu considero bastante interessante e forte do ponto de vista da sua simbologia porque é simultaneamente alguém que faz uma prospecção histórica sobre um determinado local que tem haver com os primórdios do povoamento da ilha e, ao mesmo tempo, é uma figura que encarna quase aquela dimensão psicológica que me interessa explorar, aquela ideia de ir ao fundo do poço. Martinho Mendes



Este projecto consiste numa revisitação aos acervos museológicos municipais, onde os artistas plásticos estabelecem diálogos entre a arte contemporânea, a história do edifício, os seus espólios e a sua inserção na cidade, valorizando e divulgando o património museológico da cidade do Funchal.