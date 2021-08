Brício Araújo defende "novo caminho" para Santa Cruz

O candidato pela coligação PSD/CDS à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz, Brício Araújo, reuniu esta quarta-feira, 11 de Agosto, a sua candidatura com o secretariado do PSD/Madeira, com o objectivo de preparar os próximos passos da campanha.

Na ocasião o candidatou aproveitou para destacar que considera fundamental que o concelho "seja capaz de promover novas dinâmicas de investimento, seja público ou privado, pois é desse investimento que depende, directamente, a criação de emprego e de riqueza e a melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos”.

A reunião serviu também para ultimar o programa que, em breve, será apresentado ao eleitorado, um projecto que, conforme destaca o candidato, “consubstancia um novo caminho que queremos trilhar em Santa Cruz, com a confiança de todos aqueles que entendem que este concelho tem todas as condições para crescer e evoluir, tornando-se um dos melhores concelhos a nível nacional. Temos de ser ambiciosos. Queremos muito mais para Santa Cruz", vincou.

Brício Araújo que, reiterando a necessidade de apostar em políticas municipais que promovam a qualidade de vida, o emprego e a consequente fixação dos mais jovens em Santa Cruz, fez questão de sublinhar a importância de se assumir novos horizontes, de existir esta visão, muito mais próxima e atenta às necessidades e expectativas dos Munícipes mas, simultaneamente, mais justa e mais favorável aos empresários e aos investidores que aproveitem todo o potencial deste concelho.

Santa Cruz precisa urgentemente de uma Câmara que seja amiga do investimento, que saiba agarrar as oportunidades e que seja colaborante e capaz de trabalhar em rede e em parceria com todas as entidades, procurando as soluções que asseguram um melhor futuro. É tempo de assumir um novo caminho e as pessoas sabem disso. O projecto JPP está esgotado. Brício Araújo, candidato à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz

Confiança também manifestada, na oportunidade, pelo Secretário-geral do PSD/M, José Prada, que, apelando à união e à mobilização de todos em torno deste novo projecto para Santa Cruz, deixou claro que esta candidatura representa a única alternativa para que este concelho ganhe outra projecção, recupere a sua estabilidade e seja, efectivamente, capaz de corresponder ao que a população mais precisa. “Quer do ponto de vista das medidas que apresenta, quer ao nível da equipa de candidatos aos vários órgãos que reúne e das reformas que, a vários níveis e nos diferentes sectores de actividade, esta candidatura pretende intervir, estamos confiantes de que este é o melhor projecto para Santa Cruz e é isso que, a partir de agora e ainda com maior evidência, temos de transmitir à nossa população, com a qual esperamos contar a 26 de Setembro”, disse, na ocasião, o Secretário-geral.