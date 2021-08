CDU denuncia o elevado custo do IMI em Santa Cruz

O candidato à presidência da Câmara de Santa Cruz defende que “a CDU tem sido a força combativa contra o aumento do IMI” na autarquia. Numa acção decorrida esta manhã, no Caniço, Dírio Ramos destacou o facto do partido ter sido “a única força que votou contra o aumento deste imposto municipal.

Em 2009, na Assembleia Municipal de Santa Cruz, foi posto à votação o aumento do IMI, tendo sido aprovado com 15 votos a favor, ( 14 do PSD e 1 do MPT ) , 1 contra da CDU e 9 abstenções , sendo 6 do JPP e 3 do PS, fomos a única força que votou contra o aumento deste imposto municipal, como sabemos abster-se é na pratica viabilizar a situação e todos os outros partidos foram coniventes com o aumento deste imposto. Dírio Ramos, candidato à Câmara de Santa Cruz



O candidato lembra que, em Junho de 2013, foi aprovada por unanimidade uma proposta da CDU, para a criação de uma Comissão Mista entre as Finanças e o Município de Santa Cruz, para corrigir os erros de avaliação dos prédios e dos coeficientes de localização. Lembra, também, que “infelizmente o JPP fez um veto de gaveta e embora a proposta tenha sido aprovada por unanimidade, o JPP nunca implementou essa medida e até jocosamente atacou a CDU.”

Os chamados ‘independentes naquela época (JPP), com o apoio do PS, CDS e BE, actualmente JPP, diziam em 2014 que o IMI era para baixar, e ainda existem cópias deles com cartazes contra o aumento do IMI. Agora no poder, aumentaram o imposto e só querem receber a carne limpa do município. São mentirosos e exploradores, sugam sangue, suor e lágrimas dos trabalhadores. Dírio Ramos, candidato à Câmara de Santa Cruz

Em 2013, a CDU criticou a postura do PSD e da oposição (PS e JPP), por não quererem alterar o IMI, em particular no Garajau, em que de um lado da rua o coeficiente de localização era de 1,5, e do outro 0,7 “o que quer dizer que os pobres pagavam mais do dobro do que pagavam os ricos, o que é completamente descabido e inqualificável.”

Actualmente, as receitas do IMI no concelho são seis vezes superiores do que em 2013. Dírio Ramos afirma que “os deputados do JPP na Assembleia Legislativa da Madeira, queriam que o IMI, o Imposto do roubo autárquico fosse pago em mais prestações, para doer menos, para que o roubo, fosse um roubo suave.”

A CDU continua a defender a redução da taxa do IMI em 10%, através da redução do coeficiente de localização, que é da competência da Câmara.