Funchal contratou empresa de vereador

A Câmara Municipal do Funchal comprou bens à loja de Manuel Gouveia da Silva, que substituiu durante o actual mandato, Idalina Perestrelo e Miguel Silva Gouveia, em várias reuniões do executivo, durante a presidência de Paulo Cafôfo.

Este é o tema que faz manchete no DIÁRIO desta segunda-feira, onde também poderá ler que os gastos da autarquia com advogados ascendem a 885 mil euros e a maioria do montante destina-se a processos judiciais interpostos pelo Governo Regional. O Município é quem mais adjudica por concurso público.

Há reforço no apoio aos táxis. A Secretaria da Economia lança mais meio milhão de euros para compensar o sector dos efeitos da pandemia. Na 1.ª fase, cada um dos 943 profissionais recebeu, em média, 438 euros.

Em mais uma Volta à Ilha descobrimos que faltam pontes de diálogo na Ponta do Sol. Em conversa com a jornalista Tânia Cova, a população entende que as divergências entre Câmara e Administração Regional têm prejudicado a freguesia.

A mobilidade entre Madeira e Açores é a maior de sempre. Eduardo Jesus releva as 10 frequências semanais entre os arquipélagos.

De Portimão chega o 'Sines' para render 'Douro' em quarentena. Patrulha oceânico vai substituir o navio com a tripulação em confinamento até ao dia 17. No 'Mundo Covid' poderá ainda ler que a Madeira superou as 3.600 doses de vacinas administradas aos jovens entre os 12 e os 17 anos.

A temperatura máxima prevista para hoje é de 26ºC em Machico e no Lugar de Baixo.

