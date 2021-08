"É fundamental que sejam garantidas todas as condições de segurança”

A candidata do PS à presidência da Câmara Municipal da Calheta diz ser "urgente" a tomada de medidas, por parte da autarquia, para garantir a segurança dos utilizadores da Estrada Regional 211, que liga a zona do Rabaçal, no Paul da Serra, à Calheta.

Em comunicado do PS, a candidata diz que, em causa, "está a perigosidade que este troço oferece, devido à sua elevada inclinação, condição que tem causado diversos acidentes rodoviários com veículos que fazem o trajecto descendente, muitas vezes devido ao sobreaquecimento dos travões".

Lembra que o antigo caminho do Salão, que liga a Calheta ao Paul da Serra e ao Rabaçal, foi recentemente recuperado, com apoios comunitários, permitindo criar melhores condições de acesso a estas localidades.

No entanto, Sofia Canha refere que, se antes o mau estado do piso impedia as pessoas de circularem naquela via, agora muitos turistas “são encaminhados para aquela estrada pelo GPS, sendo ‘apanhados’ numa armadilha” potenciada pela inclinação e extensão da via.

“É urgente tomar medidas, da parte da Câmara Municipal, para que se garanta a segurança rodoviária e a integridade física dos utilizadores da ER211 que vêm no sentido descendente, evitando-se que desçam o caminho do Lombo do Salão, mas que continuem o percurso até à zona do Centro de Saúde da Calheta” Sofia Canha, cabeça-de-lista do PS às Autárquicas na Calheta

A candidata entende que, além dos avisos ao longo do percurso que alertam para o perigo e recomendam marcha moderada e paragens frequentes, o ideal seria desviar os utilizadores para que não sobreaqueçam os travões dos automóveis a ponto de perderem eficácia.