Clientelismo é uma das maiores pragas no Funchal, diz Edgar Silva

O candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal do Funchal, Edgar Silva, pronunciou-se relativamente ao tema que faz manchete da edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira. A manchete dá conta de que a Câmara Municipal do Funchal comprou bens, no valor de 53,3 mil euros, à empresa do vereador substituto, Manuel Gouveia da Silva.

O Funchal, com a dita mudança, ou ‘Confiança’, pautou-se por um crescendo de redes clientelares e esse clientelismo, que podemos também chamar de amiguismo, de empresários e empresas de confiança (ou da ‘Confiança’) correspondem a uma das maiores pragas destes últimos anos no concelho do Funchal. Edgar Silva, candidato da CDU à CMF



Edgar Silva afirma que esta rede “corresponde a um povo muito mais alargado”, que vai para além deste caso em concreto. “Não se pode pensar que este é um caso isolado”, assevera. Ainda assim, tece um elogio à candidatura da Coligação Confiança à CMF, concretamente na utilização do slogan ‘Capital de Confiança’: “Acho que é mais a Confiança do Capital, de determinados sectores da rede empresarial.”

O candidato da CDU atesta, ainda, que estes problemas de fala não se prendem com a governação actual, pois já aconteciam em tempos de executivos de outra cor. Contudo, é da opinião de que “ganharam ainda maior gravidade com esta rede que se instalou na CMF.” Desta forma, acredita que “estas situações servem para que as pessoas ganhem uma maior consciência do logro, da fraude que foi a ideia da mudança.”

Isto requer situações de efectiva ruptura, de uma viragem não só nas orientações políticas que devem presidir à governação municipal, mas a um conjunto de outros compromissos a uma política alternativa. Não é com rotativismo que isto se resolve. Não é substituir uns por outros para termos mais do mesmo. É preciso uma viragem, através de uma alternativa política, que nem PSD, nem PS garantem. Edgar Silva, candidato da CDU à CMF

PSD não comenta

Quando contactado pelo DIÁRIO relativamente a esta situação, Pedro Calado, cabeça-de-lista da Coligação PSD/CDS à Câmara do Funchal, absteve-se de comentários. Apenas disse que “as pessoas que lá estão é que têm de se explicar.”