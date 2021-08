Presidente da junta do Caniço responde a candidato do PSD

Ontem, o candidato do PSD à Junta de freguesia do Caniço, Carlo Martins, numa acção de pré-campanha disse que a freguesia “precisa de uma nova mentalidade de governação e de uma nova visão de futuro” e criticou o actual presidente da Junta, Milton Teixeira, por ter “um discurso discriminatório ao distinguir aqueles que nasceram no Caniço daqueles que, não tendo nascido na freguesia, escolheram o Caniço para viver".

Hoje, o presidente e recandidato ao cargo pelo PSD, remeteu à comunicação social um extenso texto, a que chama de direito de resposta, apesar de não cumprir os requisitos para o ser, em que visa contraria aquilo a que chama de afirmações caluniosas, por parte de Carlo Martins.

“Começando pela difamatória acusação de “discriminatório” quanto à distinção sobre quem é originalmente do Caniço e sobre quem cá escolheu viver, saiba senhor candidato que o propósito é exactamente o oposto! O objectivo é sim destacar que a nossa cidade não serve apenas para quem aqui nasceu e cresceu, mas que é orgulhosamente a cidade de eleição para muitos madeirenses, portugueses, luso-descententes e até cidadãos de nacionalidade estrangeira que escolhem o Caniço para viver, para trabalhar, para constituir família, para deixar um legado.”

“Tal como próprio senhor Carlo, que apesar de nem ser recenseado no Caniço, e como tal nem contribuir para o orçamento da freguesia, resolveu fixar-se na nossa cidade. O Caniço é de todos e para todos! O projecto desta equipa sempre assim o defendeu e defenderá sempre! Trabalhamos sempre com essa visão e assim vamos continuar. E esta nossa postura não é apenas em época da campanha.”

“Ironicamente, diz o senhor candidato, nas mesmas declarações, que “pretende um Caniço para todos, para aqueles que aqui nasceram e para aqueles que, não tendo nascido, escolheram o Caniço para viver e para aqui fazer crescer os seus filhos e envelhecer”. Se o objectivo for a comparação, então a falha é a mesma e o seu discurso discrimina e distingue de igual forma a população de origem e a população de eleição! Telhados de vidro senhor candidato! Alucinações de quem se vê vazio de conteúdo e que, até à data, pouco diz e nada apresenta como projeto para a freguesia.”

Mais, Milton Teixeira apresenta vários indicadores para fundamentar as suas afirmações.

“Relativamente à fixação de pessoas no Caniço, acaba por ser caricato que aponte este aspecto quando os censos deste ano vêm mostrar que o Caniço foi uma das 7 freguesias da Região Autónoma da Madeira que mais cresceram. Um aumento de 3,15% que contraria o decréscimo da população residente na RAM na ordem dos 6,2%. E já que gosta muito de falar e escudar-se no Município e no discurso do seu candidato municipal, relembro que também Santa Cruz foi o concelho com a menor perda de população na ilha da Madeira (1,7%).”

“Já no que concerne à fixação de empresas, e para quem esteve atento à evolução e desenvolvimento da freguesia nos últimos anos e não apenas nos últimos meses por conveniência de campanha, e falando apenas nestes 4 anos de mandato, é inegável o aumento de pequenas e médias empresas (algumas até de capital financeiro impressionante) que se têm instalado na freguesia nos vários sectores, oferecendo assim uma maior oferta de emprego à população. Poderíamos tentar listar essas mesmas empresas, mas preferimos rentabilizar o nosso tempo em trabalho efectivo em prol da população do que continuar a responder a um candidato-sombra cujo discurso é uma versão “cajado”, ancorada e simplificada do candidato municipal e que nada acrescenta à freguesia nem à sua população.”

“Para terminar, não posso deixar de elucidar o senhor candidato, e pegando novamente nas suas palavras, que a sua coligação não precisa de transformar o Caniço na melhor Freguesia da Madeira e numa das melhores de Portugal, porque só quem não tem o Caniço no coração é que não é capaz de ver a grandiosidade desta terra. Um candidato que não reconhece essa grandiosidade, não reconhece a cidade em que escolheu viver e, logo, não tem a mínima moral para falar e apontar o dedo a quem tem trabalhado em prol da freguesia com o apoio camarário possível e sem qualquer trabalho cooperativo com o Governo Regional, que continua a repudiar o investimento colaborativo com as autarquias e municípios que não partilhem dos seus interesses políticos. Se há alguém que não gosta do Caniço, não será a Câmara Municipal de Santa Cruz, nem a Junta de Freguesia do Caniço, mas sim um Governo que coloca os seus proveitos políticos acima dos proveitos da população.”