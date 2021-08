Candidato do PSD apresenta três trunfos para a juventude de Machico

Um gabinete de apoio à juventude, um orçamento participativo e um programa de habitação dedicados especificamente aos jovens foram três propostas que o cabeça-de-lista da coligação PSD/CDS à Câmara de Machico, Norberto Ribeiro, apresentou hoje às camadas mais novas da população.

Uma nota da candidatura divulgada esta tarde refere que Norberto Ribeiro pretende criar na estrutura camarária “um gabinete vocacionado para a Juventude”, de modo a que os jovens do concelho possam ser apoiados e acompanhados nas suas necessidades e consigam ver as suas ideias e os seus projectos valorizados e executados dentro da política municipal. É um gabinete que, conforme anunciou o candidato, neste Dia Internacional da Juventude, “servirá de ponte entre os jovens e a própria autarquia, abrindo espaço a que, em conjunto e com base numa equipa multidisciplinar, seja, por exemplo, assegurada a ligação que é fundamental com os agentes económicos e entidades empregadoras, com as instituições dedicadas ao voluntariado ou, mesmo, com outros parceiros públicos e privados que nos ajudem a valorizar o talento, a criatividade e o trabalho dos nossos jovens”.

Outra das apostas da sua candidatura passa por criar um orçamento participativo jovem, através do qual o executivo camarário possa vir a financiar ideias e projectos “que hoje não são reconhecidos e valorizados, localmente, conforme deviam”. “Temos a consciência de que o desenvolvimento e a afirmação de uma candidatura que olha para o futuro só faz sentido e terá sucesso se envolver e se integrar políticas especificamente destinadas à juventude e é com todos os jovens de Machico que esperamos contar para construirmos um município melhor para todos e mais bem preparado para enfrentar os desafios que se avizinham”, argumentou o candidato. Na sua óptica, a fixação dos mais jovens no concelho dependerá, em muito, das condições que forem criadas e do maior envolvimento destes nas políticas e na estratégia municipal. “É esse o nosso compromisso, o de garantir que iremos dar voz aos mais Jovens e que contamos com eles no trabalho que, a todos os níveis, nos propomos a fazer, pelo futuro de Machico”, concluiu.