Gabriel Neto ataca e diz que resolve os problemas da população

O presidente de Junta de Freguesia da Fajã da Ovelha e candidato do CDS, Gabriel Neto, critica a postura exibicionista e "para a fotografia" da candidata do PSD, Sara André, que só agora mostra interesse pela freguesia e quer confundir a população. Gabriel Neto explica que a limpeza que está a ser feita é num caminho agrícola e não num caminho florestal.

Esta reação deve-se à notícia em que Sara André disse que Gabriel Neto anda "desorientado" nesta fase final, e afirmou proceder à limpeza de um caminho florestal que atravessa o sítio da Lombada dos Cedros, que é da competência do Governo Regional, e de gastar dinheiro numa intervenção que já ia ser feita por outra entidade.

O autarca do CDS questiona ainda a candidata do PSD: "Como diz gostar da freguesia, porque é que nunca usou o seu poder de influência junto do Governo Regional e da Câmara Municipal da Calheta na defesa da população da Fajã da Ovelha?" Questiona, ainda, se "é só agora que Sara André despertou para os problemas da Fajã da Ovelha?"



Eu nasci e cresci na Fajã Da Ovelha e ando em contacto todos os dias com a população. Não cai de pára-quedas e conheço a minha freguesia Gabriel Neto, presidente da Junta de Freguesia da Fajã da Ovelha



Gabriel Neto explica, ainda, que a intervenção realizada no Caminho Agrícola do Serrado dos Maias já estava prevista e só não ocorreu antes devido a agenda da empresa. O presidente da Junta da Fajã da Ovelha referiu que tem um plano estruturado e implementado para toda a freguesia e que "não recebe lições de quem não conhece a freguesia e só agora começou a conhecer."