Chega com proposta para o Caniço na área da Mobilidade

Uma das propostas apresentadas pela Candidata do CHEGA à Presidência da Junta de Freguesia do Caniço, Maíza Fernandes, é a realização um projceto de adaptação dos espaços públicos da freguesia, visando a acessibilidade à todos os portadores de necessidades especiais de locomoção (deficientes físicos e visuais, idosos, gestantes, mães com bebés e carrinhos de bebés).

As ruas do Caniço não estão adaptadas para receber essas pessoas e o objectivo é proporcionar a utilização de maneira autónoma, independente e segura dos ambientes, edificações, equipamentos urbanos e elementos, à maior quantidade possível de pessoas, independentemente de idade, estatura ou limitação de mobilidade ou percepção. Maíza Fernandes, candidata do Chega ao Caniço

Em comunicado, o Chega diz que a candidata alerta para as dificuldades encontradas nas estradas.

A grande maioria dos acessos público, bem como os estabelecimentos comerciais, não estão em conformidade com os critérios e parâmetros técnicos a serem observados quanto ao projecto, construção, instalação e adaptação do meio urbano e rural e de edificações, às condições de acessibilidade. Outra preocupação é com o transporte público que atende ao Caniço e que não realiza o transporte de cadeirantes por não serem autocarros adaptados, tendo os utentes que recorrer aos horários do Funchal, mas somente com agendamento prévio e sempre a partir da paragem que fica na Cancela. Maíza Fernandes, candidata do Chega ao Caniço

A proposta da candidata do Chega é elaboração de um projecto em conjunto com a Câmara Municipal de Santa Cruz, de reestruturação para a adaptação das vias públicas da freguesia para garantir a acessibilidade, bem como a criação de um incentivo fiscal aos empresários que realizarem obras de adaptação em seus espaços, garantindo a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais residentes no Caniço, bem como garantir aos turistas, também portadores de necessidades especiais, uma maior independência durante a sua estadia na nossa cidade.