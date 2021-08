PSD acusa candidato do CDS na Fajã da Ovelha de andar desorientado

A candidata do PSD à Junta de Freguesia da Fajã da Ovelha, no concelho da Calheta, acusou, esta tarde, o candidato do CDS e actual autarca local, Gabriel Neto, de estar desorientado nesta fase final do mandato.

Em comunicado, a representante social-democrata descreve que, ontem, numa publicação na página de campanha do PSD no Facebook, deu conta que o Governo Regional, em resposta a um apelo da Sara André depois de ouvir a população local, iria proceder à limpeza de um caminho florestal que atravessa o sítio da Lombada dos Cedros e que dá igualmente acesso a um poço de rega. “Hoje, o Presidente da Junta, sabendo do início iminente da intervenção, paga com o dinheiro da Junta uma máquina para supostamente iniciar os mesmos trabalhos. Isto, sem sequer ter dado conhecimento à entidade que tutela esses caminhos”, avança a referida nota da social-democrata, que deixa algumas questões: “Será que, para além do candidato à Junta de Freguesia, candidato à Câmara Municipal, também procura substituir o Presidente do Instituto de Florestas? O senhor Presidente da Junta de Freguesia em vez de limpar tantas veredas, a pedido da população e que são da sua responsabilidade, vai gastar o dinheiro numa intervenção que já ia ser feita por outra entidade. Isto faz sentido para alguém?”.

No entender do PSD, “o candidato à Junta e à Câmara tenta cegamente dar resposta ao trabalho de Sara André, mas não pode esquecer as suas responsabilidades enquanto, ainda, presidente da Junta de Freguesia da Fajã da Ovelha”. “O que estamos a ver é uma gestão irresponsável e até danosa dos recursos da Junta de Freguesia da Fajã da Ovelha. Talvez por não saber lidar com este PSD que quer dar voz à Fajã da Ovelha”, conclui.