Junta de Freguesia denuncia descargas no Porto do Caniçal e exige intervenção

A Junta de Freguesia do Caniçal alertou este domingo, 8 de Agosto, para as "constantes descargas de detritos e outros resíduos de tonalidade amarela lançados no mar do Porto do Caniçal".

Segundo a nota enviada à comunicação social, a situação ocorre desde o fim de Julho e já foi reportada à Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, mas até à data não houve qualquer resposta, nem qualquer vistoria ao local.

Emanuel Santos, presidente da Junta de Freguesia do Caniçal, sublinha que “é importante proceder a uma vistoria em todo o local onde acontecem as descargas, como forma de apurar responsabilidade e de travar esta situação rapidamente”.

A preocupação do presidente da Junta, prende-se com o impacto ambiental e o risco para Saúde Pública que as descargas podem causar.

Até à data não obtivemos qualquer resposta por parte dos órgãos competentes o que nos deixa bastante preocupados pois está em causa a saúde pública, as espécies marinhas e a própria actividade piscatória desta localidade que tem na pesca o seu principal meio de subsistência. Emanuel Santos, presidente da Junta de Freguesia do Caniçal

O presidente da Junta de Freguesia do Caniçal revelou ainda que a situação tem vindo a piorar, com as continuas descargas. Emanuel Santos vinca que é importante perceber do que se trata e apurar responsabilidades, para evitar que estas situações se repitam novamente no futuro.