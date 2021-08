CMF investe 52 mil euros na repavimentação de dois caminhos

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informou este sábado que está a concluir os trabalhos de repavimentação do Caminho do Poço Barral e do Caminho do Pinheiro das Voltas, nomeadamente no troço compreendido entre a Travessa do Tanque e o cruzamento da Rua de Santa Rita, numa intervenção que abrange as freguesias de Santo António e de São Martinho.

“Num investimento municipal de 52 mil euros, estamos a repavimentar estes dois trajectos de grande pressão automóvel entre as nossas duas maiores freguesias e que recentemente também foram alvo de diversas intervenções por parte das Águas do Funchal, no sentido de renovar e melhorar as redes de água e saneamento básico locais.” Miguel Silva Gouveia, presidente da CMF

A autarquia do Funchal lembra que está a recuperar, desde o início deste Verão e até final do ano, um total de 14 arruamentos um pouco por todo o concelho.

Salienta que a "beneficiação da rede viária é um trabalho que nunca acaba": "Mas ao qual nos temos dedicado, ano após ano, com o objectivo de reduzir assimetrias entre as Zonas Altas e a baixa da cidade, e de fazer a diferença no dia-a-dia das pessoas que circulam nas nossas estradas.”