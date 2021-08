Mínima de 26 ºC e máxima de 34 ºC para o Funchal na segunda-feira

O Funchal poderá registar, na segunda-feira, dia 16, temperatura mínima de 26 ºC e máxima de 34 ºC. Estes valores constam na última actualização do IPMA feita já esta manhã (09:45) da previsão da amplitude térmica para o Funchal/Observatório nos próximos dias.

A previsão meteorológica mais recente para a Região até final da próxima semana, coloca agora a estação do Funchal/Observatório como a mais quente, ao prever 34 ºC de máxima a registar na segunda-feira.

Confirma de resto que as temperaturas acima dos 30 ºC far-se-ão sentir ‘do mar à serra’, com destaque para valores na ordem dos 32 ºC no Areeiro e Bica da Cana, já este domingo, dia 15, e também na Quinta Grande, segunda-feira, dia 16.