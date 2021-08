Obras afectam abastecimento de água no Funchal esta quinta-feira

Amanhã, quinta-feira, vão decorrer intervenções nas redes de distribuição de algumas zonas do Funchal, afectando o abastecimento.

De acordo com a informação divulgada pela Câmara Municipal do Funchal, Águas do Funchal, na origem destes condicionamentos estão operações de manutenção e reparação nas redes de distribuição nas seguintes ruas:

Freguesia de Santo António

Rua Cónego António Félix, Travessa da Madalena e Caminho de Santo António

Entre as 9 e as 18 horas

Freguesias de Santo António e São Martinho

Rua do Campo do Marítimo, Caminho da Ponte, Avenida das Madalenas, Rua da Quinta do Leme, Impasse da Quinta do Leme, Caminho do Ribeiro Choco, Beco do Sacristão, Rampa da Quinta do Leme, Travessa Dr. Barreto, 3º Beco da Rua da Quinta do Leme, Beco João Rebelo e Rampa Dr. Barreto

Entre as 9 e as 13 horas

Também devido a intervenções desta natureza, a circulação rodoviária será interrompida, amanhã, entre as 9 e as 16 horas, na Rua Dom João, no troço entre a Rua Comendador Padre Mário Casa Grande e a Rua da Levada de Santa Luzia.

Até ao dia 3 de Setembro há interrupção da circulação rodoviária na Rua Nova da Levada do Cavalo, no troço entre a Estrada da Liberdade e a Rua da Levada do Cavalo, devido à intervenção em curso nas infraestruturas eléctricas, obras da responsabilidade da Empresa de Eletricidade da Madeira;

Até ao dia 9 de Setembro conte com condicionamento de trânsito entre a Travessa do Ribeiro Seco de Cima e o Caminho das Neves, pois será levada a cabo uma intervenção na rede águas.