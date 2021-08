Benfica B-Nacional adiado para segunda-feira

"Devido às más condições meteorológicas registadas durante o dia de hoje no Aeroporto da Madeira, o voo em que viajaria a equipa do CD Nacional com destino a Lisboa, o TP1698, foi cancelado", informou o clube madeirense.



Assim, o jogo da jornada 1 da II Liga, entre Benfica B e Nacional, foi adiado para segunda-feira, no Benfica Campus. Por acordo entre os dois Clubes, a partida terá início às 18 horas.