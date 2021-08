Trânsito sem grandes complicações esta segunda-feira

O trânsito flui sem grandes complicações esta segunda-feira.

A Avenida Luís de Camões, junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, é uma das zonas onde se verifica maior tráfego automóvel.

O mesmo acontece na Avenida do Infante, junto ao Casino, onde se verifica algum trânsito, podendo este estar relacionado com a sinalização luminosa, que se destina a regular o trânsito de veículos.

No Túnel da Pontinha, há também a registar um grande fluxo de veículos em direcção à baixa citadina do Funchal e que está a provocar uma ligeira lentidão no trânsito.

De resto, nos restantes acessos à cidade, o trânsito flui normalmente.