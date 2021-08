Comissão de Festas contra actuação musical no Monte

A actuação de um grupo musical no adro da Igreja do Monte, na noite desta sexta-feira, no final da última novena das Festas de Nossa Senhora do Monte, causou indignação e descontentamento junto do Comissão de Festas e do próprio pároco da freguesia. Que fazem questão de se demarcar publicamente daquela apresentação musical.

A actuação, em forma de despique, esteve a cargo do Grupo Folclore 'Monteverde', no âmbito de um programa televisivo, tendo sido presenciada por um número significativo de pessoas. E é precisamente nesse facto que reside a contestação, uma vez que, alegadamente, gerou concentração de pessoas, não tendo sido cumpridas as regras de distanciamento estabelecidas para o cenário de pandemia da Covid-19.

Luís Santos, responsável por uma das novenas e membro da Comissão de Festas, foi o porta-voz dessa indignação, lembrando que na elaboração do programa de festas "optámos por não pôr animação, apenas com a novena dentro da igreja, devido à covid-19, não havendo ajuntamentos, animações ou arraial".

"A novena e a Comissão de Festas não têm nada a ver com aquela actuação", esclarece aquele responsável, sublinhando que o despique aconteceu logo após a celebração da eucaristia, o que motivou o tal ajuntamento de pessoas.

Entretanto, o pároco do Monte, Vítor Sousa, também enviou uma mensagens aos responsáveis das novenas, confessando a sua "surpresa" pela realização do despique. "Faço saber que rejeitamos qualquer e toda responsabilidade sobre isto. Não é da responsabilidade da Paróquia nem da organização das novenas", disse o pároco na mensagem a que o DIÁRIO teve acesso.

Refira-se que o presidente do Grupo Folclore Monteverde, Marco Mendonça, candidato da Coligação 'Confiança' à Junta de Freguesia do Monte, foi um dos participantes neste despique.