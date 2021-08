Criança de 9 anos morre afogada na praia da Nazaré

Uma menina de nove anos, de nacionalidade francesa, morreu hoje afogada na praia da Nazaré, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.

O afogamento ocorreu às 09:37 e "dois familiares que tentaram socorrer a menina sofreram também ferimentos ligeiros", informou o CDOS.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional esclareceu que, "alegadamente, a criança, de nacionalidade francesa, estava à beira da água com familiares quando foram surpreendidos por uma onda tendo sido, posteriormente, arrastados pela corrente".

De acordo com a mesma nota, "os nadadores-salvadores conseguiram chegar junto da criança, tendo efetuado o resgate" e dada a proximidade à Estação Salva-vidas da Nazaré, "a embarcação chegou rapidamente ao local, tendo recolhido os nadadores-salvadores e a criança da água", bem como os dois familiares.

A menina foi transportada para as instalações da Estação Salva-vidas da Nazaré, onde lhe foi prestada assistência e "efetuadas manobras de reanimação durante mais de uma hora".

"Apesar dos esforços de todos os envolvidos, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local", refere ainda o comunicado.

O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Leiria.

Os dois familiares da vítima resgatados foram também assistidos no local, tendo sido posteriormente transportados pelos Bombeiros Voluntários da Nazaré para uma unidade hospitalar.

Foram ativados para o local psicólogos do INEM e da Polícia Marítima, que estão a acompanhar os familiares da vítima.

Dois outros familiares receberam assistência no local.

No local estiveram, no total, 18 operacionais dos bombeiros da Nazaré, do INEM e da Polícia Marítima, apoiados por 10 veículos.