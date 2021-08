José Manuel Rodrigues confirma tomada de posse de Rogério Gouveia

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira está de regresso das suas férias, afirmando numa publicação na sua página de Facebook estar “de volta ao trabalho para preparar a formalização e posse de novo membro do Governo Regional.”

O novo membro do Governo Regional será Rogério Gouveia, a tomar posse a 16 de Agosto, segundo avançou a edição impressa do DIÁRIO desta quarta-feira. O actual director Regional Adjunto e de Finanças substituirá Pedro Calado como secretário Regional das Finanças, a partir da próxima segunda-feira.

Pedro Calado é exonerado do Governo Regional a seu pedido, para se dedicar a 100% à batalha eleitoral, como cabeça-de-lista da Coligação PSD/CDS à Câmara Municipal do Funchal. A saída só estava prevista para o pós Dia da Cidade do Funchal, a 21 de Agosto, tendo sido antecipada para que o agora ‘vice’ se dedique em exclusivo a uma campanha que não se prevê fácil.