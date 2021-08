Rogério Gouveia toma posse segunda-feira perante a Comissão Permanente

A Comissão permanente da Assembleia Legislativa da Madeira agendou para a próxima segunda-feira, 16 de agosto, pelas 15 horas, a tomada de posse do novo secretário Regional, na sequência da saída do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, do executivo liderado por Miguel Albuquerque.

A sessão de tomada de posse será feita perante a Comissão Permanente, que é o órgão que funciona fora do período de actividade efectiva do Parlamento. A comissão é presidida pelo Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, e composta pelos vice-presidentes e pelo deputado indicado por cada um dos partidos.

Ainda assim, e apesar das férias parlamentares, todos os deputados vão ser convidados. Estão, também, convidadas as mais altas entidades civis e militares para esta cerimónia. Devido à pandemia, as entradas estão limitadas e o número de contactos reduzidos de modo a salvaguardar todas as recomendações das autoridades de saúde.