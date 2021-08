Obras de substituição das redes em fibrocimento no Monte devem concluir este mês

Rúben Abreu, visitou, na freguesia do Monte, as obras de substituição da rede de água em fibrocimento que abrangem o Caminho das Babosas e o Caminho da Lombada.

Este é um investimento que ascendeu a 560 mil euros e que representa a última grande empreitada de substituição de redes de fibrocimento do concelho.

O vereador com o pelouro das Águas e Saneamento Básico da Câmara Municipal do Funchal, explicou que “ao longo dos últimos meses, estas intervenções têm vindo a substituir as redes antigas em fibrocimento que, para além de constituírem um foco de roturas e perdas significativas de água potável, também mantêm na sua composição fibras de amianto, que são nocivas para a saúde pública, e que este Executivo tem procurado eliminar definitivamente das redes de águas do Funchal.”

As obras, que arrancaram em Julho de 2020, procuraram substituir os últimos 1,5 km de rede em fibrocimento ainda existentes. “Temos previsto concluir esta empreitada no final deste mês de Agosto", assegura Rúben Abreu.

Os trabalhos no Caminho das Babosas já estão concluídos, faltando acertar alguns acabamentos pontuais no pavimento em basalto, enquanto a pavimentação do Caminho da Lombada terá início a partir de 16 de Agosto.

A substituição das redes de água em fibrocimento permitiu, também, construir cerca de 560 ligações domiciliárias, instalar válvulas reguladoras de pressão, e equipar os trajectos com novos hidratantes para as redes de incêndio.