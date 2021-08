Na edição de hoje, o Correio da Manhã, avança que um ex-técnico de formação de futebol feminino do Marítimo, foi detido por abuso sexual de crianças. De acordo com o jornal, o homem, de 51 anos, aproveitava momentos a sós durante boleias que oferecia às atletas para atacar as vítimas.

Ontem, como o DIÁRIO noticiou, um homem de 51 anos foi detido pela Polícia Judiciária pela presumível prática de um crime de abuso sexual de crianças e abuso sexual de menor dependente, de quem foram vítimas várias crianças com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos.

Segundo uma nota da PJ, os abusos terão ocorrido ao longo de pelo menos dois anos, tendo o presumível autor se aproveitando de uma relação de confiança e proximidade, no âmbito da prática desportiva.

As diligências de investigação desenvolvidas conduziram à emissão de mandado de detenção pela Autoridade Judiciária competente do DIAP do Funchal, o que ocorreu na passada terça-feira.

O detido vai ser presente hoje, às autoridades judiciárias competentes, para aplicação das medidas de coacção tidas por adequadas.

Este é só mais um dos casos ocorridos este ano na Madeira, onde houve um aumento significativo da criminalidade sexual. De acordo com fonte da Polícia Judiciária, em 2021 ocorreram oito detenções (mais cinco do que no ano todo de 2020), no âmbito de investigações de criminalidade sexual envolvendo crianças e jovens. Um número que não foge à tendência nacional, onde se registou também um aumento neste sentido, um trabalho que pode aprofundar na edição do DIÁRIO desta quinta-feira.

Correio da Manhã

- "Governo falha promessa a ex-combatentes"

- "11 meses à espera de passe social gratuito"

- "Militares que serviram o país ainda não têm acesso a isenção de pagamento nos transportes públicos"

- "PJ investiga incêndio em prédio no Cacém"

- "60 pessoas retiradas de edifício de dez andares"

- "Tintas e diluentes em marquise no piso onde começaram as chamas"

- "Sucesso de João Mário no Benfica alarma Varandas"

- "Novo príncipe da Luz: Sporting abdicou de jogador que agora brilha no rival"

- "Acidente de Sara Carreiras: Investigação sem fim deixa Tony angustiado"

- "Acidente mata mestre de robótica"

- "Norberto Pires de 55 anos liderou CCDR do Centro"

- "Máscaras e círculos para 15 mil em Fátima"

- "Economia recupera postos de trabalho"

- "Partidos gastam mais em Lisboa e Porto"

- "Abelha faz ciclista cair 50 metros em falésia"

- "Ar quente de África deixa país em alerta"

- "Treinador do Marítimo detido por abuso de meninas"

- "Vacina contra a covid-19: Avança agendamento dos 12 aos 15 anos"

Diário de Notícias:

- "Caso Alfragide: Três dos oito polícias condenados são alvo de processo disciplinar na PSP"

- "Kathy Hochul: A futura governadora de Nova Iorque"

- "Autárquicas na Madeira: 'Voltámos aos tempos do achincalhamento e das ofensas', diz Célia Pessegueiro, do PS"

- "Brasil: Vinte anos depois da chacina, Militão só quer ser esquecido"

- "Filme 'Respect': À procura da alma de Aretha Franklin"

- "Boaz Ganor: 'Quem estuda o terrorismo sabe que o sítio mais pacífico do mundo pode tornar-se a qualquer momento num inferno"

- "Investigação científica em Portugal: Em busca dos segredos da longevidade"

Público:

- "Retoma do emprego ainda não chegou aos trabalhadores jovens e precários"

- "Futebol: Loucura em Paris à chegada de Messi ao PSG, o clube de mil milhões"

- "Ensino Superior: verbas abrem conflito entre universidades e politécnicos"

- "Cabo Delgado: Jihadistas têm quatro líderes e um deles é uma mulher"

- "Jovens: 'É muito mais seguro fazer a vacina do que ter a doença'"

- "Joaquim Sauer: O cientista que nunca quis ser 'o marido da chanceler'"

- "Turismo: Num ano, 'tuk-tuks' perderam mais de metade dos lugares de estacionamento em Lisboa"

- "Educação: Há uma floresta de manuais para abate. Poderá o ministério assumir a reutilização?"

Jornal de notícias:

- "Discurso de ódio cresce e Facebook remove mais de um milhão de grupos"

- "GNR já deteve 32 incendiários"

- "Pais querem 'casa aberta' para vacinar crianças depois das férias"

- "Saúde: Hospital de São João lidera no resgate de cirurgias"

- "Guimarães: Têxtil falida antecipa venda para pagar salários"

- "Messi assina pelo PSG a pensar na conquista da 'Champions'"

- "Volta a Portugal: Covid-19 obriga a afastamento do Boavista"

- "F. C. Porto: Morelos de novo nas contas do 'dragão'"

Inevitável:

- "Restaurantes debatem-se com 'praga' de falsas reservas"

- "Europa resguarda-se de migrantes recorrendo a ditadores"

- "Maçonaria: Maçon quer fundar loja mista suspenso pelo GOL"

- "Portugal vai enviar mais vacinas para os PALOP este mês"

Negócios:

- "IP sobe preços após nova vaga de concursos desertos"

- "Entrevista, Nelson de Sousa: 'PT 2030 não serve para problemas orçamentais'"

- "Serviços: Restauração continua a ter 73 mil empregos por recuperar"

- "Roubo de cripto: é algo 'natural' e vai acontecer 'cada vez mais'"

- "Quem ganha e quem perde robustez das 'commodities'"

- "Receitas da TAP vão ficar 60% abaixo de 2019, estima a S&P"

Sábado:

- "Roteiro de férias do litoral ao Alqueva"

- "Das praias de Odemira e Sines ao grande espelho de água da barragem que rega a vastidão alentejana, fomos em busca de passeios, restaurantes, turismos rurais e de património"

- "Acionista da TAP e dono da Barraqueiro é um dos empresários que financiam André Ventura"

Visão:

- "Grandes mulheres na sombra da História"

- "José Pacheco Pereira: 'O problema da direita é estar desfasada da realidade'"

- "Ambiente: As taxas que vamos pagar para salvar o planeta"

A Bola:

- "João patrão"

- "Os incríveis números do médio nos dois jogos com o Spartak"

- "Reforço encarnado sente-se bem acolhido na Luz e quer retribuir a aposta"

- "Vertonghen pára pelo menos duas semanas"

- "Sporting: Palhinha entre o Tottenham e a renovação"

- "Nuno Mendes poupado em Braga"

- "FC Porto: Morelos volta à agenda e em saldos"

- "SP Braga: Fransérgio ruma a Bordéus e já não defronta o Sporting"

- "Liga 3: Saiba tudo sobre a nova prova da FPF que começa amanhã"

- "Messi, a estrela que faltava em Paris"

Record:

- "Águia vai tentar Umtiti"

- "Ausência de Vertonghen intensifica busca por central canhoto"

- "Lesão do belga com o Spartak afasta-o pelo menos 3 semanas"

- "Crise financeira do Barcelona pode ajudar a contratação a custo zero"

- "Maior dificuldade é o salário principesco do francês"

- "Seferovic também só volta após paragem das seleções"

- "João Mário já conquistou a Luz"

- "Braz Frade: 'Não acho normal que a SAD não soubesse de Textor"

- "Bruma: 'PSV é favorito a passar"

- "Sporting: Leões avisam pretendentes - 40MEuro por Palhinha para sentar à mesa"

- "Contas a verde com 20 milhões"

- "SAD quer vender para manter o equilíbrio"

- "Braga na mira - Nuno Santos 'ameaça' Jovane e Vinagre agarra-se ao onze"

- "FC Porto: Martínez com a pólvora toda"

- "Seis remates contra a Belenenses SAD foram o melhor registo de toda a liga"

- "Corona já trabalhou no Olival"

O Jogo:

- "Sevilha não larga Corona"

- "Espanhóis voltaram à carga junto do empresário nos últimos dias, mas levaram mais uma nega"

- "Mexicano já integrou treino de ontem no Olival"

- "FC Porto quer 20 MEuro, andaluzes ainda estão longe desse valor"

- "Volta a Portugal: Covid-19 afasta camisola amarela"

- "Marque é novamente o líder, mas correu com o nome do boavisteiro ao peito"

- "Benfica: Esquerdino do Leverkusen é alternativa a Grimaldo, lateral do Inter só chegará por cedência"

- "Wendell e Lázaro em análise"

- "Vertonghen pára duas semanas e falha Arouca, PSV e Gil Vicente"

- "Sporting: Herança de Palhinha pesada para Ugarte"

- "João Aroso vê margem para o uruguaio crescer, mas acha o 6 insubstituível"

- "Prémio da Champions subiu para 25,1 MEuro"

- "Messi voltou a sorrir"

- "'Quero outra Champions e este é o clube ideal para isso'"