Novas regras para fumadores, vacinas das crianças e Pichardo em destaque nos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "PJ alarmada com jatos da droga em Cascais"

- "Investigadores montam posto permanente em Tires"

- "Apreendidos 60 milhões em cocaína num voo privado para Portugal"

- "Mistério do avião do futebol por desvendar"

- "Mata companheiro à facada e confessa crime a irmão polícia"

- "Aveiro: Golpes no pescoço e peito fatais. Violência entre o casal era constante"

- "Amorim: 'Podemos ser dominadores'"

- "Sporting-Vizela: Começa a festa do título"

- "Adeptos de volta com famílias separadas"

- "Jesus na onda de apoio: Vieira não exclui recandidatura"

- "21 anos depois: Messi diz adeus ao Barcelona"

- "Pichardo dá ouro: 'Não vou parar por aqui'"

- "Marcelo insiste na vacinação de crianças"

- "Enfermeiros pedem licença para emigrar"

- "Juiz que recusou sexo à mulher perde em tribunal"

- "Ex-jogador alemão chora morte do filho"

- "Albufeira: Semáforo cai em cima de jovem"

Diário de Notícias:

- "Salto de Pichardo dá quinto ouro olímpico da história e recorde de medalhas a Portugal"

- "Presidente das Misericórdias pede testes à imunidade dos idosos vacinados há mais de seis meses"

- "Novos partidos investem nas candidaturas para se implementarem no país"

- "'Guardiões de Alarquel' lembram a praia que separava setubalenses e turistas e que hoje brilha"

- "Fogo entre israelitas e libaneses recorda guerra de há 25 anos"

- "Afinal há público a encher cinemas e as Doce são o fenómeno"

Público:

- "Tóquio 2020: Pichardo conquistou o ouro nos melhores Jogos de sempre para Portugal"

- "Novas regras vão impedir que se fume na maioria dos bares e discotecas"

- "Habitação: Estado quer usar casas devolutas para reforçar rendas acessíveis"

- "Ensino superior: Há 31 cursos com nota de acesso acima dos 18 valores"

- "Sparks: A improvável e resiliente trajectória de Ron e Russell Mael"

- "Queixas na CNE: Autarcas violam lei com vídeos nas salas de vacinação"

Jornal de Notícias:

- "Os melhores jogos de sempre"

- "Governo falha meta de um dentista em cada concelho"

- "Covid-19: Há 2100 auxiliares nos lares sem uma única vacina"

- "Imunização: Marcelo volta a pressionar na vacinação de crianças"

- "Ensino Superior quer novas normas nas residências"

- "Barcelona: Messi diz adeus ao clube de uma vida inteira"

- "Liga Portuguesa: Três grandes reforçam orçamentos"

Inevitável:

- "Entrevista a Miguel Miranda, presidente do IPMA (...): 'Não estamos preparados para evacuar uma cidade. Se calhar vamos ter de estar'"

- "'Acho o Me Too uma idiotice! Se não queres estar com alguém, recusas e ponto final!' [pianista Yuja Wang]"

- "28 livros que não podem perder este verão"

- "Ventura diz que apologia dos ideais nazis é uma 'traição ao partido'"

- "Van Damme: Para ele o inferno é canja, o difícil é aguentar o paraíso"

- "Coronavírus: A diferença entre o Ocidente e o Oriente é cada vez maior"

- "Marcelo volta a defender vacinação de jovens dos 12 aos 15"

- "Pedro Pichardo: Medalha de ouro luso-cubano celebrada cá e lá"

Negócios:

- "Cidade tecnológica cria 3500 empregos em Almada"

- "Aviapartner já está fora da venda da Groundforce"

- "London School of Economics escolhe Lisboa para novo hub"

- "Saiba o que une e o que separa casos da Dielmar e da Coelima"

- "A falta que o público faz ao futebol"

- "ADSE conta com uma almofada de 772 milhões para défice futuro"

Jornal Económico:

- "Aplicação errada de norma impede acesso ao IRS jovem"

- "'É importante que haja alguém capaz de de desafiar o poder socialista' [Carlos Moedas]"

- "Novo Banco será 'protagonista' e não ator passivo, diz Ramalho"

Expresso:

- "Quase metade da 'bazuca' já está atribuída"

- "Covid-19: Infeção em vacinados é inferior a 1%"

- "Ventura foi buscar candidatos a todos os partidos"

- "Ouro para Pichardo e recorde de medalhas para Portugal"

- "Férias da ditadura: A história do verão que juntou 18 filhos de presos políticos"

- "BdP não recusou qualquer banqueiro"

- "Cresce pressão sobre Rangel para avançar contra Rio"

- "Desastre em testes de Matemática no 9.º ano"

- "Os benefícios e os riscos do veganismo nas crianças"

- "Nova rota de migração passa pela Bielorrússia"

- "Marcelo pede 'paciência' para DGS"

- "Lionel Messi sai do Barcelona"

- "Polémico diretor da TAP vai sair"

- "Costa homenageia governo Balsemão"

Novo:

- "Cheira bem, cheira a propaganda"

- "Governo fez gala de ter recusado promover a presidência portuguesa da União Europeia num jornal internacioinal, mas o socialista Fernando Medina pagou milhares de euros ao Finantial Times por conteúdos patrocinados sobre Lisboa"

- "Agricultura em contraciclo: exportações crescem durante a pandemia"

- "Eslováquia é o mercado preferido dos portugueses para ramas ilegais"

- "Nuno Magalhães: 'CDS tem uma direção de ajuste de contas'"

A Bola:

- "Português de ouro"

- "Pedro Pichardo é campeão olímpico de triplo salto - com recorde nacional e melhor marca mundial do ano"

- "'É a única maneira que tenho de agradecer ao país que me acolheu'"

- "Nunca Portugal conquistara quatro medalhadas"

Record:

- "Pichardo - Ouro"

- "5.º português a conquistar a medalha mais desejada"

- "'Esta é a única forma de agradecer ao país que me acolheu'"

- "Os melhores jogos de sempre para Portugal"

- "Pedro Pichardo - ouro; Patrícia Mamona - prata; Jorge Fonseca - bronze; Fernando Pimenta - bronze"

- "Amorim define objetivo: 'Queremos ser dominadores'"

- "'Peço todos os dias para não venderem jogadores'"

- "Benfica: Estreia à vista para Yaremchuk"

- "Seferovic falha Moreirense e Spartak"

- "Águia dá nova nega ao Brighton por Darwin"

- "FC Porto: Dragões esperam sinal de Rui Costa"

- "Aliança em aberto"

O Jogo:

- "Salto para a história"

- "'Esta medalha é a única maneira de agradecer a Portugal'"

- "Ouro de Pichardo no triplo garante melhor participação lusa de sempre nos Jogos Olímpicos"

- "Sporting-Vizela: 'Temos de correr mais'"

- "FC Porto: Toni Martínez aposta tudo no pós-Marega"

- "Benfica: Juiz aceita nova caução de Vieira"

- "Conference League: Santa Clara e Paços rumo ao play-off"

- "Volta a Portugal - Feito raro: Rafael Reis bisa em casa de amarelo"