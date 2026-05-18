Engenheiros abordam ciber-resiliência e recuperação após ciberataques

O Grupo de Trabalho da Especialidade de Engenharia Informática, da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, está a promover uma iniciativa, em parceria com o MadSec. A sessão 'Tarde de Engenharia', dedicada ao tema ciber-resiliência e à recuperação após ciberataques, vai decorrer a 19 de Maio, pelas 18 horas.

A iniciativa pretende reunir profissionais de Tecnologias de Informação, decisores e interessados na área da cibersegurança para uma sessão centrada em estratégias práticas de protecção e recuperação de dados perante ameaças digitais.

Bruno Mendes, especialista da área de Cybersecurity e Data Protection Solutions (DPS) da Dell Technologies, será o responsável pela apresentação.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória através do portal da Ordem dos Engenheiros, até às 13 horas de 19 de Maio.