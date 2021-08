Portugal garante vaga no Mundial de sub-18 feminino de andebol

A seleção portuguesa de andebol feminino garantiu hoje a qualificação para o Mundial2022 de sub-18, depois de vencer a República Checa, por 28-26, na segunda fase do Europeu de sub-17.

Em Podgorica, a equipa lusa garantiu o triunfo no Grupo IV da segunda fase, com o segundo triunfo em outros tantos encontros, com Sofia Ferreira em destaque na partida com as checas ao marcar seis golos.

Portugal vai agora disputar um lugar entre o nono e o 12.º, defrontando a Suécia na sexta-feira.