Ao longo das últimas semanas temos tido oportunidade de observar o que cada partido defende em termos de políticas autárquicas nos diversos concelhos, com a apresentação dos candidatos e o enunciar de diversas ideias e potenciais projetos a concretizar nos próximos mandatos.

As eleições autárquicas de 26 de setembro serão certamente um momento de grande mobilização da cidadania, mais uma vez, e onde teremos em todos os 11 concelhos da Região candidaturas diferenciadas, que representam projetos completamente distintos e que resultarão em opções claras por parte dos eleitores.

É com particular orgulho e satisfação que o PS Madeira apresenta nestas autárquicas candidaturas lideradas maioritariamente por mulheres, em 6 dos 11 concelhos, o que se traduz na afirmação de uma estratégia clara de confiança nas capacidades e competências das mulheres madeirenses, numa região que ainda tem muito para andar no capítulo da igualdade de género. Temos factualmente poucas mulheres em lugares de liderança, seja na política, nas empresas ou no associativismo, e há diferenças gritantes em termos dos rendimentos e disparidade nos salários que podem chegar aos 30%. Iremos continuar a trabalhar para esta mudança de paradigma e as mulheres madeirenses saberão qual o partido que efetivamente tem como prioridade a sua afirmação na sociedade. Basta dar como exemplo que o PSD não apresenta uma única mulher como candidata aos 11 municípios.

Por outro lado, não posso deixar de destacar a inédita e histórica candidatura do PS Madeira às 54 freguesias da Região. Verdade, é a primeira vez que tal acontece, e é fruto de muito trabalho e de um crescimento do partido em todos os concelhos, com a concretização de candidaturas sérias, com projetos sustentados e com credibilidade, que levam a que consigamos cativar cada vez mais pessoas para a participação política, e para a sua motivação no projeto liderado pelo PS Madeira e pelo Paulo Cafôfo.

Todas e todos os candidatos do PS Madeira às Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia e Assembleias Municipais representam uma vontade de mudança política na Madeira, acreditam que é possível uma nova forma de governar e fazer política, e acreditam que é possível fazer mais e melhor nos respetivos concelhos, como temos provado e comprovado nos concelhos e freguesias onde somos executivo.

Estando em Agosto, mês em que o Porto Santo se encontra cheio, fruto da fatídica sazonalidade, não poderia deixar de destacar a candidatura do Miguel Brito e da sua equipa à vereação, a Sofia Dias, o Rúben Drumond, a Sandra Santos e o Telmo Câmara, bem acompanhados pela Ana Dias para a Assembleia Municipal, e a Salomé Costa candidata à Junta de Freguesia.

Sendo colega do Miguel na ALRAM posso constatar as suas enormes qualidades pessoais e a empatia que cria com todas e todos os que o rodeiam. Não é por acaso que sempre que o acompanhamos na “Ilha Dourada” não há pessoa que ele não conheça e não o cumprimente, e a sua interação e profundo amor pela sua terra é de destacar e enaltecer.

Espero que o Miguel Brito seja eleito Presidente da Câmara Municipal de Porto Santo, porque acredito que tem a melhor equipa e o melhor projeto, sendo um líder natural e cuja única preocupação é a melhoria da qualidade de vida e bem estar dos seus conterrâneos. Tem um programa realista e exequível, sem falsas promessas e “amanhãs que cantam” como é apanágio habitual do PSD, numa ilha que sofrendo de dupla insularidade, oferece poucas oportunidades em particular para os mais jovens e qualificados, e não tem conseguido gerar atividade económica sustentável além do turismo (sempre sazonal) e do imobiliário. Uma ilha permanentemente esquecida pelo Governo Regional, e que se encontra dependente dos humores e interesses dos caciques locais do PSD.

Espero que haja mudança no Porto Santo, porque as suas gentes merecem.