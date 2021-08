Carreira própria para os Técnicos Auxiliares de Saúde conhece avanços

O Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública da Região Autónoma da Madeira reuniu hoje com o Conselho de Administração do SESARAM. Em cima da mesa estiveram vários assuntos relacionados com algumas carreiras da área da Saúde na Região.

Segundo Filipa Freitas, responsável pelos Recursos Humanos do SESARAM, a ocasião foi aproveitada para informar o Sindicato de que está a ser preparado um diploma que cria a carreira dos Técnicos Auxiliares de Saúde. O objectivo passa por “habilitar e valorizar os trabalhadores que tenham funções junto dos utentes, aqueles que estão mais próximos dos utentes”. Neste momento estão a ser formadas 76 pessoas ao abrigo do programa ‘Qualificar +’, que no futuro poderão ingressar nesta carreia após concurso próprio. “Para esta carreira também poderão transitar os nossos trabalhadores, desde que cumpram com os requisitos de selecção”, esclareceu Filipa Freitas.

Na área dos profissionais de informática estão também em curso algumas alterações, nomeadamente a aprovação do regulamento para o ingresso destes profissionais em carreira própria.

Em relação à carreira dos Técnicos Superiores de Saúde, após os trâmites legais, será dado andamento à criação das condições para a criação do grau de especialista.

Da parte do Sindicato da Função Pública, Ricardo Frade de Gouveia congratulou-se por terem sido retomados estes assuntos após o período pandémico. O sindicalista mostrou agrado, também, com o facto de ser agora criada a carreira dos Técnicos Auxiliares de Saúde, “que vem diferenciar as funções das antigas Auxiliares de Acção Médica”, trabalhadores que têm uma “função especial, que lidam também com os utentes”, são “fundamentais para o auxílio na prestação dos cuidados de saúde”. Estes trabalhadores verão a sua situação, em breve, melhorada.

"O balanço é positivo, há trabalho que apesar do contexto adverso que vivemos no último ano, e quer o Sindicato, quer o SESARAM, estão alinhados na resolução destes problemas", resumiu o representante dos trabalhadores.