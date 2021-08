Quinta-feira com algumas nuvens e vento fraco

Para esta quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente pouco nublado nas vertentes sul da ilha da Madeira.

Até final da manhã, há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros nas vertentes norte da ilha da Madeira, nas zonas montanhosas e na ilha de Porto Santo.

Na Madeira, a temperatura máxima deverá chegar aos 27ºC, enquanto no Porto Santo não ultrapassará os 26ºC. A mínima, em ambas das ilhas rondará os 21ºC.

Vento deverá soprar fraco a moderado (até 30 km/h) de nor-nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas zonas montanhosas.

Os raios ultravioletas estarão em nível muito elevado na Madeira (9) e no Porto Santo (8), recomendando-se o uso de equipamentos de protecção solar aquando da exposição ao sol, sobretudo nas horas de maior calor.

Para o Funchal, o IPMA aponta céu pouco nublado, aumentando temporariamente de nebulosidade durante a tarde. O vento fraco deverá ser fraco.

Quanto ao estado do mar, conte com ondas de nor-nordeste com 1 a 1,5 metros, na costa norte. Na vertente sul da Ilha há previsão de ondas inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar deverá rondar os 22/23ºC.

Risco de elevado de incêndio no Porto Santo

As previsões do IPMA para amanhã apontam, ainda, para risco elevado de incêndio na ilha do Porto Santo. Na Madeira, a maioria dos concelhos apresenta risco moderado, enquanto Santana e São Vicente poderão contar com risco reduzido.

Ainda assim, são recomendados os habituais cuidados com as actividades em espaço florestal.