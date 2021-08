Patrícia Mamona e vacinação das crianças em destaque nos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Pais e escolas querem crianças vacinadas"

- "Médicos aprovam: 'Não há problema'"

- "Discotecas recusam funcionar como pastelarias"

- "Lojas vão acolher mais gente"

- "Rui Costa e Domingos Soares de Oliveira presentes nas conversa decisivas"

- "Direção conhecia planos de Vieira"

- "Venda do Benfica acertada em 2017"

- "Voo histórico com recorde"

- "Patrícia Mamona: 'Agradeço a Portugal'"

- "Freira burlona saca 400 euros"

- "Médica revolucionária ganha ação ao Estado"

- "Tribunal confirma Isabel do Carmo como dona de uma moradia"

- "CMVT tem melhor mês do ano - crescimento de 23,7%"

- "Nova estrela da Luz: Christina Yaremchuk promete encantar adeptos"

- "Tony Carreira descansa com família e amigos"

- "Kelly Bailey e Lourenço Ortigão na casa do Algarve"

- "Saiba como proteger-se - Alerta para falsos créditos na internet"

- "Paga indemnização - Cão reformado da GNR mata caniche à dentada"

- "Erro em transferência - Segurança Social tem 788 mil euros presos"

Público:

- "'Politico' tentou vender conteúdos ao Governo para promover presidência: O departamento de 'branded content' do influente site contactou o MNE, que rejeitou a proposta"

- "Tóquio 2020: Medalha e recorde para Mamona, quarto lugar para Dongmo"

- "Crianças dos 12 aos 15 anos podem ser vacinadas contra a covid, desde que o pediatra recomende"

- "Ocultação de riqueza: Propostas dividem agentes da Justiça"

- "Exposição: A história do punk português está no Porto"

- "Pobreza: Quatro em cada dez portugueses não fazem férias fora de casa"

- "60 anos da Guerra Colonial: Democracia e descolonização"

- "Saúde: Com as enormes listas de espera no SNS, jovens "trans" viram-se para angariação de fundos"

- "Afeganistão: Taliban atacam Kandahar e avançam para a conquista das capitais de província"

Diário de Notícias:

- "'Clubes de homens': impedem mulheres de liderar Câmaras"

- "Patrícia Mamona: Voar como nunca, além dos 15 metros, para uma medalha de prata que orgulha Portugal"

- "Bolsonaro está refém do 'centrão' Mas o que é o 'centrão'?

- "Marcelo promete a luso-brasileiros reconhecimento das vacinas locais"

- "Mary Simon: a primeira indígena a representar a rainha no Canadá"

- "Juan Gómez-Jurado: 'não me darão o Nobel, nem eu preciso dele'"

- "Maçonaria ensaia 'libertação total' e vai a votos"

Jornal de Notícias:

- "Voo de prata"

- "Saúde militar ainda deve 37 milhões ao privado"

- "Jogos: Pimenta, Pichardo e Liliana Cá na rota das medalhas"

- "Taça da Liga: Apenas 3076 adeptos nos sete jogos da eliminatória"

- "Receita de vacina às crianças só após norma da DGS"

- "Castelo Branco: Insolvência da Dielmar deixa 400 sem trabalho"

- "Violência: Tribunal leva cinco anos a tirar agressor de casa"

"Inevitável:

- "Noctívagos põem fim a jejum de 17 meses"

- "Entrevista a Rodrigo Francisco, diretor do Festival de Almada: 'Sempre me irritou que as pessoas falem da guerra colonial como um - fenómeno de base racial. Não é'"

- "Patrícia Mamona dá salto de prata e conquista segunda medalha para Portugal"

- "DGS 'desautoriza' Marcelo: Vacinação de crianças só por indicação médica"

- "Parlamento criou 'verdades alternativas', diz CEO do Novo Banco"

- "Insolvência da Dielmar põe em causa 400 postos de trabalho"

- "Finanças Pessoais: Saiba os cuidados a ter no crédito à habitação"

- "História da música: Os melhores documentários de 2021"

Negócios:

- "Há 10 anos que a Caixa não dava tanto crédito à habitação"

- "Continente: Sonae vende 25% para avaliar mais oportunidades de investimento"

- "Indústria: Confinamento ajudou aveirense Oli a aumentar exportações"

- "Febre dos "cheques em branco" chega à Europa"

- "BPI com menos pressão para vender Angola"

A Bola:

- "Gigante"

- "Patrícia Mamona medalha de prata no triplo salto"

- "'Ninguém acompanha mas no fim toda a gente quer êxitos'"

Record:

- "Pote pronto a assinar"

- "Jogador afastou interessados para continuar em Alvalade"

- "Vai ganhar 700 mil líquidos poro época"

- "80 MEuro - cláusula será a mais elevada do plantel"

- "Ugarte em Lisboa nas próximas horas"

- "Enorme Patrícia"

- "Mamona voa para medalha de prata no triplo salto"

- "Bate por duas vezes o recorde nacional"

- "Auriol Dongmo em 4.º no lançamento do peso"

- "'Obrigado a Portugal. Somos pequenos, mas somos grandes'"

- "Benfica: Yaremchuk joga na Luz"

- "'Vim para marcar golos e ganhar títulos'"

- "FC Porto: Corona descansa"

- "Não é opção tão cedo"

- "Arranque da Liga - Adeptos fazem fila para garantir bilhete"

O Jogo:

- "Asas de prata"

- "Mamona vice-campeão olímpica e com recorde nacional: 15.01m"

- "'No início diziam-me que não tinha perfil de triplista'"

- "FC Porto: Sérgio insiste em central e lateral esquerdo"

- "Sporting: Semana de segurar Pote"

- "Braga: Roger - da rua até ao topo em dois anos"