Quinta-feira com poucas nuvens no Funchal

Esta quinta-feira, conte com céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente pouco nublado nas vertentes sul da ilha da Madeira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para a Região vento fraco a moderado (entre 10 e 30 km/h) de norte/nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h), com rajadas até 60 km/h, nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

Para hoje está prevista uma pequena subida de temperatura, com a máxima a chegar aos 28.º na Madeira e 27.º no Porto Santo. Já a mínima deverá rondar os 22.º em ambas as ilhas. O índice de radiação UV estará elevado, no nível 6.

Para o Funchal, o IPMA aponta céu geralmente pouco nublado. O vento deverá soprar fraco, inferior a 15 km/h.

Estado do Mar

Quanto ao mar, na costa Norte conte com ondas de nordeste com 1 a 1,5 metros. Na costa Sul, as ondas serão inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar deverá rondar os 22/23ºC.

Risco de incêndio

Para hoje, o IPMA coloca dois concelhos da Madeira – Porto Santo e Santa Cruz – em risco elevado de incêndio. Todos os restantes nove concelhos apresentam risco moderado. Ainda assim, tendo em conta as temperaturas elevadas, recomendam-se precauções redobradas na utilização de equipamentos que possam provocar incêndios, bem como na realização de queimadas ou fogueiras.

Na floresta, e porque em altura de Rali Vinho Madeira são muitos os que procuram os espaços florestais para acampar ou passar alguns momentos, é aconselhada precaução na realização de churrascos. O fogo deve apenas ser realizado em locais devidamente preparados para esse fim.