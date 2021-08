Câmara Municipal do Funchal inicia obras na Rua do Seminário

Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal, acompanhou, na manhã desta quinta-feira, o início dos trabalhos de substituição do pavimento de calçada portuguesa localizado no final da Rua do Seminário, que tem sido muito afectado pela pressão automóvel e será substituído por betuminoso.

Atendendo à expressiva circulação de veículos, uma das situações rodoviárias que tem causado mais transtornos aos condutores na Baixa da cidade é o estado do pavimento de calçada portuguesa localizado no final da Rua do Seminário, que se encontra frequentemente danificado, apesar das sucessivas intervenções de manutenção promovidas pela CMF. Miguel Silva Gouveia, presidente da CMF



O presidente acrescentou que a intervenção surge “de forma a garantir um maior conforto na circulação pedonal e rodoviária, e também maior segurança, o pavimento será agora substituído por betuminoso nesse local específico, resolvendo assim o problema do desgaste em definitivo.”

A Autarquia vai promover, também, um rearranjo dos passeios, numa intervenção que terá uma duração de aproximadamente duas semanas, implicando uma interrupção temporária do trânsito na Rua do Seminário, excepto o acesso a garagens, com a previsão de uma semana.

O acesso à Rua do Ribeirinho de Baixo e ao parque de estacionamento do Centro Comercial Anadia, realizar-se-á durante este período pela Rua Dr. Fernão de Ornelas.