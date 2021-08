Funchal investe 12 mil euros em obras na Escola do Faial

Estão a decorrer obras de manutenção e reabilitação nas salas de aula da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Faial, na freguesia de Santa Maria Maior, fruto de um investimento de 12 mil euros.

Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal, e o Vereador Rúben Abreu que tem o pelouro das Obras Públicas, visitaram estas obras, que compreendem a remodelação de duas salas de aula, com a colocação de uma nova estrutura/travejamento em madeira de suporte dos soalhos, a substituição completa do soalho, a pintura integral das salas, e ainda a montagem e desmontagem dos equipamentos e materiais necessários ao funcionamento destes espaços de aprendizagem.

Como já vem sendo habitual, aproveitamos a pausa lectiva de Verão para promover a melhoria das condições das infraestruturas escolares do nosso concelho, procurando oferecer às nossas crianças mais qualidade de vida em ambiente escolar, mais segurança, e espaços melhorados onde possam aprender de forma plena. Miguel Silva Gouveia, presidente da CMF



O autarca concluiu que “este é mais um investimento escolar em linha com a política educativa que temos implementado no Funchal onde, para além de todas as medidas de apoio com manuais escolares gratuitos e cedência de tablets, também temos insistido na recuperação e preservação do património edificado municipal, especialmente num campo tão importante como são as escolas públicas.”