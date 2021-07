Segunda-feira com 'corte' de água em algumas zonas do Funchal

Na próxima segunda-feira, as obras na rede de abastecimento de água da cidade do Funchal podem originar falhas no abastecimento em algumas zonas.

De acordo com a Autarquia, o abastecimento será afectado nas seguintes ruas:

Freguesia da Sé

Travessa do Reduto, Rua Princesa Dona Amélia e Rua Imperatriz Dona Amélia.

Nestes arruamentos a interrupção será pontual durante a próxima semana.

Freguesia de São Martinho

Rua Doutor Pita, Rua Martha Telles Pintora, Urbanização da Azinhaga da Nazaré, Rua Henrique Franco Pintor, Rua Élia Pimenta, Beco da Azinhaga da Nazaré, Travessa Dr. Pita, Azinhaga da Nazaré, Alameda Danilo Gouveia, Rua das Virtudes, Rua Manuel Luis Vieira, Rua da Levada dos Barreiros, Rua Estados Unidos da América, Caminho da Fé, Beco da Quinta da Fé, Entrada da Quinta da Fé, Rua dos Ilhéus, Rua da Amoreira, Rua da Levada dos Piornais, Rua da Fundação Zino, Rua Prof. Marita Franco, Rua António de Sousa, Azinhaga da Casa Branca, Ladeira da Casa Branca, Rua da Casa Branca, Travessa da Azinhaga da Casa Branca, Impasse 2 da Casa Branca, Impasse 1 da Azinhaga da Casa Branca e Levada dos Piornais

Nestes arruamentos a interrupção decorrerá entre as 9 horas e as 12h30

Caminho do Regedor, Caminho do Engenho Velho, e Caminho do Pico da Cruz

Nestes arruamentos a interrupção decorreráI entre as 9 e as 13 horas.

Freguesia de São Gonçalo

Rua Conde Carvalhal, Caminho das Neves, Impasse da Fonte das Neves, Rua da Montanha e Impasse da Montanha

Interrupção entre as 9 e as 13 horas.