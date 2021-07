Abastecimento de água e circulação automóvel condicionados no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal informa que as intervenções nas redes de água do município condicionarão a circulação rodoviária esta quinta e sexta-feira, 29 e 30 de Julho.

Mobilidade e Trânsito

- Quinta-feira, 29 de Julho - Interrupção de uma via de trânsito automóvel junto ao túnel 25 de Abril (cota 40), no sentido Hospital-Cruz Vermelha, a partir das 13 horas, devido a uma intervenção urgente de limpeza de árvores.

Águas do Funchal

- Sexta-feira, 30 de Julho - Terão lugar diversas intervenções nas redes de distribuição de água, afectando o abastecimento nas seguintes ruas:

Rua 1 do Bairro dos Moinhos, Rua 2 do Bairro dos Moinhos e Rua 3 do Bairro dos Moinhos, das 9 às 16 horas. Pela substituição das redes de distribuição de água e das redes de drenagem de águas pluviais e residuais do Bairro dos Moinhos;

Estrada Monumental (Rotunda Rotary), das 14 às 19 horas, para Controlo e Monitorização de Fugas (2.ª Fase);