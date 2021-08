Tome nota da agenda desta quinta-feira, dia 5 de Agosto

- O representante da República para a RAM, Ireneu Cabral Barreto, recebe, pelas 10h30, em audiência, o recém-nomeado comandante da unidade militar 'Aeródromo de Manobra n.º3', Tenente-Coronel João Gomes, no Palácio de São Lourenço;

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente, pelas 11 horas, na inauguração da sede da Casa dos Açores na Madeira, na Rua das Pretas;

- O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe, pelas 14h30, em audiência, o comandante da unidade militar 'Aeródromo de Manobra n.º 3', Tenente-Coronel João Gomes, na Assembleia Legislativa da Madeira;

- O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe, pelas 15h30, em audiência, o vice-presidente do Governo Regional dos Açores, na Assembleia Legislativa da Madeira;

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente, pelas 17h30, na entrega de certificados 'Green Key', na Quinta Magnólia;

- As novenas na Igreja do Monte realizam-se, pelas 19h30, no Monte.