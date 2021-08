PTP apresenta queixa pelo modo como o PS-M recolheu dados para fiscalização das listas

Numa missiva assinada por Quintino Costa, o Partido Trabalhista Português esclarece que “apresentou queixa junto da Comissão Nacional de Protecção de Dados, pelo modo como o Partido Socialista Madeira procedeu na recolha dos dados para fiscalização das listas dos candidatos às eleições autárquicas de 26 de Setembro de 2021.”

O partido adianta, ainda, que esta recolha de dados é “um direito que lhes assiste” (ao PS Madeira), mas que é da opinião de que “as informações foram recolhidas não cumprindo com as normas legais, com o uso de equipamento electrónico num espaço restrito e sob vigilância constante.”