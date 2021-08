A COVID-19 entrou na minha casa. E agora?

Se vive sozinho/a, tenha em mente que vai precisar de alguém que faça compras por si. Também há aplicações de compras online que lhe podem ser úteis. Coma saudável, mesmo que perca o paladar. Isso vai ajudar à recuperação. Mas recorde-se que tem que se manter em isolamento durante os aconselhados 10 dias. Aproveite este tempo para descansar!

Abaixo deixamos algumas dicas para o desenvolvimento do isolamento, se testou positivo para a COVID-19, ou se vive com alguém que tenha testado positivo:

1 – Isolamento

A pessoa infetada com COVID-19 deve isolar-se dos outros membros da família e usar, se possível, uma casa de banho diferente. No caso de não haver essa possibilidade, pode ser preparado um borrifador com um desinfetante à base de álcool para que a casa de banho possa ser desinfetada após a utilização do espaço. Está comprovado que um produto desinfetante à base de álcool neutraliza o vírus em cerca de 3 minutos (máximo), com volume a 30-40% de álcool. Pode também usar um produto à base de cloro para uma boa desinfeção, como a lixívia, no entanto, tenha em mente que a lixívia não limpa, apenas desinfeta! Cumpra os tempos de contacto dos produtos e as diluições recomendadas. Aconselhamos também que a pessoa infetada se ausente do quarto apenas para utilizar a casa de banho. Outra boa estratégia é colocar panos com uma solução desinfetante nas maçanetas das portas onde a pessoa doente pode tocar. O quarto ou área onde a pessoa positiva com COVID-19 se isolar só deve ser limpa se houver necessidade, de forma a minimizar o risco de contágio para o cuidador. É desaconselhado a partilha de objetos entre o familiar infetado e as restantes pessoas do seio familiar, como escovas de dentes, toalhas, bebidas ou cigarros.

2 – Limpar as Áreas Comuns diariamente

As áreas comuns das nossas casas são os locais onde existe maior probabilidade de haver contágio entre os membros da nossa família. Aconselhamos que estas áreas sejam limpas diariamente, principalmente as superfícies e objetos de toque frequente, o que inclui mesas, balcões, interruptores de luz, maçanetas de portas, maçanetas de armários e outras que se lembrar. Use luvas e amarre o cabelo! Uma boa estratégia para higienizar superfícies contaminadas é utilizar um produto desinfetante. Leia os rótulos para saber quanto tempo de atuação o produto precisa para neutralizar o vírus e em que superfícies pode ser utilizado. Aconselhamos a utilização de produtos certificados pelas entidades locais de saúde. Não permita menos para proteger a sua família. Ventile a sua casa após a utilização de produtos químicos e mantenha os mesmos longe de crianças e de animais de estimação. Saiba mais AQUI.

3 – Loiça

A loiça não deve ser descurada. Pode optar por utilizar loiça descartável (aconselhamos as alternativas biológicas ao plástico, que hoje em dia são mais que muitas). Caso não tenha essa possibilidade, lave a loiça com água quente e sabão, usando luvas, ou na máquina de lavar loiça a 40º graus. Outra boa estratégia é colocar uma bacia com água e lixívia ou detergente desinfetante no quarto onde está a pessoa doente, para colocação da loiça. Assim, você só terá que lavar a loiça uma vez por dia, mantendo a sua proteção.

4 – Roupa de cama

A roupa deve ser também manuseada com atenção para que as partículas infetadas pelo vírus, presentes nas fibras da roupa, não se espalhem. Deve utilizar luvas e máscara quando tratar da roupa suja, sem esquecer a desinfeção do recipiente de transporte da roupa. Informe-se AQUI sobre manuseamento de roupa infetada.

5 – Lixo

Recomendamos que os resíduos produzidos pelo caso positivo sejam acondicionados em duplo saco de plástico resistente, fechados com nós apertados e devem ser colocados nos contentores de resíduos coletivos (lixo comum ou os contentores pretos) de preferência 72 horas após a sua produção. Não devem NUNCA ser colocados em ecopontos. O restante agregado familiar também deve ter este cuidado com o lixo produzido pelo núcleo familiar.

6 – Equipamento de Proteção Individual

Lembre-se que, até mesmo dentro de casa, estamos expostos. Caso tenha algum familiar que resida consigo e que teste positivo para o COVID-19, use máscara quando estiver em áreas comuns. Use a máscara quando estiver a fazer as limpezas e as desinfeções aos espaços. Use luvas para se proteger de eventuais contaminações. Amarre o cabelo! Use estratégias simples, mas eficazes. Pense que é temporário e mantenha a calma! Deve sim, manter a distância, mas com amor e respeito.

A Organização Mundial da Saúde lembra que todos os cuidadores expostos a pessoas com Covid-19 devem estar vigilantes em relação ao seu próprio estado de saúde, permanecendo alerta e mantendo um canal de comunicação com profissionais de saúde até que eventuais sintomas desapareçam completamente. Para saber mais informações, pode consultar o nosso último artigo, que contém informações adicionais, AQUI.

